Дочки-матери: Барановская показала повзрослевшую дочь от Аршавина

Яне Аршавиной в этом году исполнилось 12 лет.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от экс-футболиста Андрея Аршавина. Она растит двух сыновей — Артема и Арсения — и дочь Яну. В этом году девочке исполнилось 12 лет. В своем Instagram телеведущая поделилась кадрами с совместной фотосъемки. Мама и дочь позировали в одинаковых нарядах. Выбор остановили на классическом пальто насыщенного синего оттенка и рыжей обуви. Фанаты Барановской оценили работу.

«Красотки! Одно лицо — где мама, где дочь? Красавицы! Лучшая», — писали пользователи Сети.

Напомним, что с футболистом Андреем Аршавиным Юлия рассталась в 2013 году. После этого она вернулась в Москву, где через время начала карьеру телеведущей.

Несколько дней назад Барановская с детьми отдохнула в Мурманске. Телеведущая не скрывала эмоций после выходных дней в этой точки земли и заверила, что вернется туда вновь.