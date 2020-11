«Дикая энергия»: Елена Ильиных не скрыла восхищения Владом Топаловым

View this post on Instagram

Кто бы что не говорил, какие бы оценки не ставили.... но сегодня мы сделали что-то невероятное и невозможное практически. Очень нами горжусь и очень тебе благодарен @blackswanei Это был чумовой номер. Конечно, можно было лучше. Но и это было феерично! Лично я счастлив и горд! Спасибо @averbukhofficial Спасибо @zubarevak Албена Денкова и Максим Ставиский! Спасибо большое каждому! ♥️♥️♥️♥️♥️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @blackswanei - ты наикрутейшая!!!🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻 Фото: @antonina_kirnos