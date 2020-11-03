«Дикая энергия»: Елена Ильиных не скрыла восхищения Владом Топаловым

Жена артиста балета Сергея Полунина в новом сезоне шоу «Ледниковый период» выступает вместе с поп-исполнителем Владом Топаловым. В одном из последних интервью партнеры по танцам на льду признались, что наслаждаются работой друг с другом.

Елена Ильиных заявила, что чувствует поддержку и опору от избранника телеведущей Регины Тодоренко.

«Когда он в первый раз на лед вышел, его дикая энергия сшибала. Я сразу поняла, что все получится. Красивый, трудоспособный, невероятно энергичный. Он в первую очередь мужчина, и это очень ценно — это отражается в катании, поддержках», — подчеркнула спортсменка.

В свою очередь, Топалов видит в Ильиных сильного наставника. Певец признается, что готов ей подчиняться беспрекословно.

«Она для меня в какой-то степени учитель — не в фигурном катании, а по жизни, потому что я, знаете, давно никому не подчинялся, сам себе хозяин», — рассказал артист.

Напомним, что поклонники пары видят в Топалове и Ильиных больше, чем просто коллег. Многие уверены, что у знаменитостей роман. Однако сами Влад и Елена опровергают такие доводы. Топалов счастлив браке с Региной Тодоренко, а Ильиных наслаждается мужем Сергеем Платуновым.