«Дикая энергия»: Елена Ильиных не скрыла восхищения Владом Топаловым

Жена артиста балета Сергея Полунина в новом сезоне шоу «Ледниковый период» выступает вместе с поп-исполнителем Владом Топаловым. В одном из последних интервью партнеры по танцам на льду признались, что наслаждаются работой друг с другом.
Елена Ильиных заявила, что чувствует поддержку и опору от избранника телеведущей Регины Тодоренко.
«Когда он в первый раз на лед вышел, его дикая энергия сшибала. Я сразу поняла, что все получится. Красивый, трудоспособный, невероятно энергичный. Он в первую очередь мужчина, и это очень ценно — это отражается в катании, поддержках», — подчеркнула спортсменка.
В свою очередь, Топалов видит в Ильиных сильного наставника. Певец признается, что готов ей подчиняться беспрекословно.
«Она для меня в какой-то степени учитель — не в фигурном катании, а по жизни, потому что я, знаете, давно никому не подчинялся, сам себе хозяин», — рассказал артист.
View this post on Instagram
Кто бы что не говорил, какие бы оценки не ставили.... но сегодня мы сделали что-то невероятное и невозможное практически. Очень нами горжусь и очень тебе благодарен @blackswanei Это был чумовой номер. Конечно, можно было лучше. Но и это было феерично! Лично я счастлив и горд! Спасибо @averbukhofficial Спасибо @zubarevak Албена Денкова и Максим Ставиский! Спасибо большое каждому! ♥️♥️♥️♥️♥️🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @blackswanei - ты наикрутейшая!!!🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻 Фото: @antonina_kirnos
Напомним, что поклонники пары видят в Топалове и Ильиных больше, чем просто коллег. Многие уверены, что у знаменитостей роман. Однако сами Влад и Елена опровергают такие доводы. Топалов счастлив браке с Региной Тодоренко, а Ильиных наслаждается мужем Сергеем Платуновым.