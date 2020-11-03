«Как красиво»: Валерия в брюках и футболке оверсайз повеселилась на яхте с Филиппом Киркоровым

Король российской эстрады присоединился к отдыхающим в ОАЭ коллегам. Они отправились кататься на роскошной яхте у побережья.

Валерия и Иосиф Пригожин в этом году почти никуда не ездили. В начале осени певица женила своего младшего сына Арсения на его девушке Лиане, а недавно подтвердили слухи, что артистка скоро станет бабушкой. Наследник и его избранница готовятся подарить ей первого внука. Однако 52-летняя звезда выглядит так молодо, что не готова, чтобы ее называли бабушкой. Недавно она вместе с мужем уехала отдыхать в ОАЭ.

Первое время Валерия отдыхала на пляже, а теперь почти не покидает роскошную яхту, на которой устраивает фотосессии и расслабляется. А накануне приехал в Дубай и Филипп Киркоров с детьми: Мартином и Аллой-Викторией. Сначала певец увиделся с семьей Стаса Михайлова, который тоже проводит время на курорте, а теперь присоединился к Пригожину с Валерией. В соцсети артист опубликовал видео, где показал, как веселится с ними на яхте.

Киркоров предстал в стильной пижаме Dolce & Gabbana. Он прошел на палубу и едва не упал. Певца это сильно рассмешило. К нему вышла Валерия, которая предстала в брюках и футболке оверсайз. Артистка была без макияжа. «Из-за меня оказался за бортом», — пошутила она. «Посмотри, как красиво! Мы отдыхаем, заряжаемся», — отметил Филипп Бедросович. «Ребята, счастье есть», — добавила коллега.

Похоже, что и вечером они продолжат веселье. 53-летний король отечественной эстрады не перестает удивлять поклонников своей неиссякаемой энергией. Однако в этом он решил максимум времени уделить семьей. Ранее артист отдохнул в Турции и Греции.