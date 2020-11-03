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«Это признание в любви»: Газманов запечатлел жену без макияжа и укладки

Олег Газманов и Марина Муравьева много лет счастливы в браке.

«Это признание в любви»: Газманов запечатлел жену без макияжа и укладки
Олег Газманов. Фото: instagram.com/oleggazmanov

Более 17 лет заслуженный артист России Олег Газманов состоит в браке с Мариной Муравьевой. Хотя их любовь началась гораздо раньше. Пара воспитала 22-летнего сына Филиппа и 16-летнюю дочь Марианну. Недавно они всей семьей отдохнули на юге страны, о чем музыкант рассказывал в своем Instagram. Теперь же он поделился с фанатами снимком со своей женой, на котором 51-летняя Марина показалась с натуральной красотой — без макияжа и укладки.

«Каждая фотография это признание в любви моей единственной в разных местах в России и за границей. Парни! Чаще говорите о любви своим избранницам. Про ЭТО много не бывает», — написал Газманов.

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По вторникам будет рубрика #пролюбовь , где я буду выкладывать #фото с моей @marinagazmanova Их не очень много, потому что неудобно просить людей нас фотографировать. И поэтому в основном здесь #селфи Каждая фотография это признание в любви моей единственной в разных местах в России и за границей. Парни! Чаще говорите о любви своим избранницам. Про ЭТО много не бывает. #семья #любовь #чувства #песни

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Поклонники восхитились красотой женщины.

«Красивые! Вы так похожи», — писали пользователи Сети в комментариях к кадру.

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