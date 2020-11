«Это признание в любви»: Газманов запечатлел жену без макияжа и укладки

View this post on Instagram

По вторникам будет рубрика #пролюбовь , где я буду выкладывать #фото с моей @marinagazmanova Их не очень много, потому что неудобно просить людей нас фотографировать. И поэтому в основном здесь #селфи Каждая фотография это признание в любви моей единственной в разных местах в России и за границей. Парни! Чаще говорите о любви своим избранницам. Про ЭТО много не бывает. #семья #любовь #чувства #песни