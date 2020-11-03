«Подумай о даме сердца»: Климова показала своего «благородного рыцаря»

Звезда театр и кино Екатерина Климова в свои 42 года является не только востребованной актрисой. Она успела состояться как мать четверых детей. Старшей дочери уже 18 лет, младшей — пять лет, кроме того, она воспитывает сыновей-погодок, которые учатся в школе. При этом знаменитость по-прежнему одна — год назад она рассталась с актером Гелой Месхи и теперь ее сердце свободно.

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На съемках продолжения популярного сериала «По законам военного времени» Климова успевает делать контент для своего микроблога. На этот раз актриса запечатлелась в военном бушлате и зеленом берете под ручку с «рыцарем».

«Хочешь быть победителем? Не геройствуй, опусти забрало, рыцарь! Подумай о своей даме сердца», — подписала снимки актриса.

Поклонники пришли в восторг от фотокарточек. Им очень понравилось, как Климова выглядит на снимках, а ее военный стиль заслужил массу комплиментов:

«Так форма идет», «Выкладывайте побольше со съемок», «Красотка необыкновенная», «Ну прямо засмущала рыцаря», «Очень нравится!!!! Вас не узнать невозможно!!», «Новый железный кавалер», «Какой серьезный у вас мужчина, Катюша», — пишут в комментариях.