Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь-2020
Видео

«Подумай о даме сердца»: Климова показала своего «благородного рыцаря»

Актриса запечатлелась в военном бушлате и зеленом берете.

«Подумай о даме сердца»: Климова показала своего «благородного рыцаря»
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда театр и кино Екатерина Климова в свои 42 года является не только востребованной актрисой. Она успела состояться как мать четверых детей. Старшей дочери уже 18 лет, младшей — пять лет, кроме того, она воспитывает сыновей-погодок, которые учатся в школе. При этом знаменитость по-прежнему одна — год назад она рассталась с актером Гелой Месхи и теперь ее сердце свободно.

На съемках продолжения популярного сериала «По законам военного времени» Климова успевает делать контент для своего микроблога. На этот раз актриса запечатлелась в военном бушлате и зеленом берете под ручку с «рыцарем».

«Хочешь быть победителем? Не геройствуй, опусти забрало, рыцарь! Подумай о своей даме сердца», — подписала снимки актриса.

Поклонники пришли в восторг от фотокарточек. Им очень понравилось, как Климова выглядит на снимках, а ее военный стиль заслужил массу комплиментов:

«Так форма идет», «Выкладывайте побольше со съемок», «Красотка необыкновенная», «Ну прямо засмущала рыцаря», «Очень нравится!!!! Вас не узнать невозможно!!», «Новый железный кавалер», «Какой серьезный у вас мужчина, Катюша», — пишут в комментариях.

Тэги

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиКлимова новостиНовости киноПо законам военного времени