Ева Канчельскис в черном бикини и симпатичной шляпке запечатлелась на берегу Персидского залива

Падчерица музыканта Стаса Михайлова Ева Канчельскис в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она находится в Дубае на берегу Персидского залива. На девушке можно увидеть черное бикини. На голове у 21-летней красавицы симпатичная шляпка, которая спасает ее от изнурительной жары.

«Завтра домой», — кратко подписала она фотографию.

«Фото — просто класс. Ты невероятная красотка», «Прекрасно выглядишь, Ева. Ждем твоего возвращения в родную страну», «Ева. Очень волнуюсь, когда смотрю на тебя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ева Канчельскис появилась на свет в марте 1999 года. Причем она родилась в Шотландии в столице этой страны городе Глазго. В те годы ее отец Андрей Канчельскис выступал за команду «Глазго Рейнджерс». Как известно, позже Инна Михайлова развелась с мужем и вышла замуж за музыканта Стаса Михайлова. С падчерицей у него сложились прекрасные отношения.