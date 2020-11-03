«Мой пресс говорит иначе»: Хлои Кардашян ответила на слухи о второй беременности

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашян опубликовала в Instagram фотографии своего костюма на Хеллоуин. 36-летняя представительница клана Кардашян примерила образ Клеопатры от ведущих дизайнеров. Рядом с ней были баскетболист Тристан Томпсон в костюме Марка Антония и их двухлетняя дочь Тру, одетая под стать родителям.

Похоже, что пара воссоединилась, чтобы устроить праздник для малышки, так как в 2019 году пресса сообщила, что девушка рассталась со спортсменом из-за его многочисленных измен. Но поклонники молодой мамы подозревают, что отношения двух звезд все еще достаточно глубоки.

«Все еще убежден, что Хлои через пару месяцев расскажет нам, что она беременна», — написал под постом один из фанатов Кардашян.

Реакция женщины была незамедлительна. Она тут же ответила на комментарий сплетника, обратив его внимание на свой плоский живот, открытый в данном наряде.

«Ну, мой пресс говорит иначе, детка», — цитирует звезду сайт Just Jared.

больше по теме Бойфренд Хлои Кардашьян утешил ее после смерти питомца необычным букетом Баскетболист Тристан Томпсон подарил своей беременной подруге огромный букет белых и темных роз, выложенных в виде собачьей лапы.

Напомним, что после успеха шоу «Семейство Кардашян» Хлои приняла участие еще в десятке телепроектов, большинство из которых было посвящено ей самой. Также она появилась в нескольких сериалах в роли самой себя и вела шоу X-Factor.