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«Мой пресс говорит иначе»: Хлои Кардашян ответила на слухи о второй беременности

Телезвезда провела праздник вместе со своим бывшим бойфрендом Тристаном Томпсоном и их дочерью.

«Мой пресс говорит иначе»: Хлои Кардашян ответила на слухи о второй беременности
Хлои Кардашян опровергла слухи о беременности. Фото: globallookpress.com

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашян опубликовала в Instagram фотографии своего костюма на Хеллоуин. 36-летняя представительница клана Кардашян примерила образ Клеопатры от ведущих дизайнеров. Рядом с ней были баскетболист Тристан Томпсон в костюме Марка Антония и их двухлетняя дочь Тру, одетая под стать родителям.

Похоже, что пара воссоединилась, чтобы устроить праздник для малышки, так как в 2019 году пресса сообщила, что девушка рассталась со спортсменом из-за его многочисленных измен. Но поклонники молодой мамы подозревают, что отношения двух звезд все еще достаточно глубоки.

«Все еще убежден, что Хлои через пару месяцев расскажет нам, что она беременна», — написал под постом один из фанатов Кардашян.

Реакция женщины была незамедлительна. Она тут же ответила на комментарий сплетника, обратив его внимание на свой плоский живот, открытый в данном наряде.

«Ну, мой пресс говорит иначе, детка», — цитирует звезду сайт Just Jared.

Напомним, что после успеха шоу «Семейство Кардашян» Хлои приняла участие еще в десятке телепроектов, большинство из которых было посвящено ей самой. Также она появилась в нескольких сериалах в роли самой себя и вела шоу X-Factor.

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