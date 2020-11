Проскурякова в платье в пол цвета ультрамарина предстала на публике

View this post on Instagram

Несмотря на пандемию и масочный режим... , международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» и в этом году открыл свои двери и мы с @elovskih.ru вновь спели гимн фестиваля! Какое счастье выйти на сцену😍🙏🏻! Поздравляем @luchezarnyi.angel с открытием!!! Благодаря вам мы пусть и ненадолго, но всё же поверили, что всё будет, как прежде... и люди снова будут смотреть доброе кино в кинотеатрах!!!🙌🏻😃