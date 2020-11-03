Проскурякова в платье в пол цвета ультрамарина предстала на публике

Юлия Проскурякова уже 10 лет состоит в браке с Игорем Николаевым. У них подрастает общая дочка Вероника. Девочке недавно исполнилось пять лет. В честь этого события родители устроили вечеринку. Обычно супруги редко вместе выходят в свет. При этом они всегда демонстрируют семейную идиллию, не давая повода для сплетен.

Недавно Юлия сняла новый клип. Ради красивых кадров она примерила свадебное платье. Тогда артистка заинтриговала поклонников своим образом. А накануне она вышла в свет впервые за долгое время. Девушка приняла участие в международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел». Жена Николаева предстала в платье в пол ультрамаринового цвета. За счет акцента на талии, певица подчеркнула свою стройную фигуру.

Проскурякова распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Она спела с участником девятого сезона шоу «Голос» Александром Еловских.

«Какое счастье выйти на сцену! Поздравляем «Лучезарный ангел» с открытием!! Благодаря вам мы пусть и ненадолго, но все же поверили, что все будет, как прежде… И люди снова будут смотреть доброе кино в кинотеатрах!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие одарили ее комплиментами. «Моя родная девочка», — написал Николаев.