Костюшкин подшутил над подписчицей, заявившей, что он скрывает свою ориентацию

Музыкант опубликовал на личной страничке в соцсетях забавное письмо от одной из поклонниц.

Певец Стас Костюшкин в Instagram опубликовал забавное письмо от одной из своих подписчиц. Ему написала экстрасенс, которая раскрыла много интересных фактов о его жизни. О некоторых из них исполнитель, судя по всему, и сам не догадывался.

В письме, в частности, говорится, что Стас Костюшкин — «брутальный голубой». Далее экстрасенс утверждает, что жена Костюшкина относится к дамам нетрадиционной ориентации, но скрывает этот факт от мужа и общественности. Такие откровения только вызвали у артиста усмешку. Он от души посмеялся над нелепыми предположениями. К слову, супруги уже много лет счастливы в браке. Вместе с женой музыкант воспитывает общих детей.

«Рубрика «Вы мне писали». Вот такое письмо я недавно получил от подписчицы. Как она узнала всю правду, ума не приложу». Стас Костюшкин

Напомним, что Стас Костюшкин и Денис Клявер получили широкую известность благодаря дуэту «Чай вдвоем». Вместе они выступали с 1994 по 2012 год, после чего отправились в сольное плавание.