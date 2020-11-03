Жорин о скандале с наследством Баталова: «От таких дел лучше держаться подальше»

Сайт Teleprogramma.pro попросила звездного адвоката Сергея Жорина прокомментировать дело Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества семьи актера Алексея Баталова. Ходят слухи, что известные супруги наладили целый «конвейер» по присвоению квартир пожилых артистов.

Юрист подробно объяснил, что такое договор ренты, когда человека берут на пожизненное содержание с иждивением, а тот взамен дарит свою квартиру. Однако в данной истории, по его словам, под видом ренты мог быть подписан другой документ. Насколько действия Дрожжиной и Цивина были незаконными, определит суд.

Сам Жорин признался, что решать юридические вопросы с пожилыми людьми — дело неблагодарное, ведь они зачастую ведут себя как дети.

«На самом деле всей этой историей с Цивиным и Дрожжиной должно заниматься государство или организации с определенным лимитом доверия, потому что как одна сторона может злоупотреблять своим положением, так и другая. Вообще, от таких дел, связанных с пожилыми людьми, лучше держаться подальше», — сказал адвокат.

Он привел в пример случай, когда Лидия Федосеева-Шукшина оформляла договор дарения на Бари Алибасова. Стороны пришли к юристу, ознакомились с бумагой, потом получили нотариальную доверенность на оформление сделки, а затем вдруг начали оспаривать договор.

Еще в практике Жорина был случай, когда женщина заключила договор ренты и посчитала, что ее должны не только содержать, но и развлекать. Ее юридические претензии возникли от обиды на то, что человек не всегда вовремя отвечал на ее звонки или говорит что-то в неподобающей интонации.