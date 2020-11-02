«Покажи меня, мам!»: Кудрявцева запечатлелась с подросшей дочкой в домашней обстановке

Лера Кудрявцева в этом году отметила 49-летие. Поклонники не перестают удивляться тому, как выглядит телеведущая. Многие отмечают, что она не стареет. При этом уже не первый год блондинка счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. А в августе 2018 года у них родилась дочка Мария. Девушка переживала из-за родов, но все прошло без осложнений. Теперь она с радостью нянчится с девочкой и посвящает ей все свободное время.

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Так как от первого брака у Леры есть взрослый сын Жан, который подарил ей внука Льва, они часто отдыхают вместе. При этом телеведущая не любит напоминать, что она бабушка. Очередные выходные знаменитость провела дома. Она запечатлела на камеру подросшую наследницу, которая уже хорошо разговаривает и может вести диалог. Кудрявцева предстала в домашнем костюме и с минимальным макияжем. А вот ее дочка была в полосатой тунике и розовых лосинах.

Маше сделала два хвостика. Поклонники впервые заметили, что у девочки отросла челка. По всей видимости, теперь мама часто делает ей прически.

«Покажи меня, мам! Нет! В одежде», — заявила малышка.

Лера стала снимать, как ее дочка сидит на полу. Кроха трогала родительницу за ногу и пыталась с ней поговорить, но так и не придумала, что сказать. Поклонники восхитились тем, какая телеведущая заботливая мама. А малышка вызвала у них настоящий восторг. Многие отметили, что кроха становится все больше похожа на Кудрявцеву и вырастет сердцеедкой:

«У Машеньки необыкновенные глаза, в них можно утонут», «Замечательная девочка», «Лера, ну что за чудо вы родили… Такая светлая, позитивная», «Какая челка», — стали комментировать кадры подписчики.