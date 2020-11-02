«Возможно, будет пышечкой»: бывший муж Гагариной задумался о личной жизни

Этот год выдался богатым на звездные разводы. О расставании заявили Гарик Харламов и Кристина Асмус, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова и другие. К их числу примкнули фотограф Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. О расставании они объявили еще в мае, но юридический процесс еще продолжается. Поэтому у многих фанатов пары теплилась надежда на их воссоединение, пока Исхаков не опубликовал в своем Instagram необычное признание. Выяснилось, что он принял участие в работе над фотосессией участниц шоу «Модель XL».

«Что ж, возможно, моя следующая жена будет пышечкой. И вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой?! Я поработал для ТВ-Шоу Модель-XL. Было очень интересно», — написал Исхаков.

Напомним, что с фотографом Гагарина прожила шесть лет. В браке родилась девочка, которую назвали Мия. Помимо этого у Полины есть сын Андрей от предыдущего союза с Петром Кисловым.