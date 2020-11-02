«Хотелось крутиться и танцевать!»: Бледанс в силуэтном платье с бахромой вышла на ковровую дорожку

Эвелина Бледанс обладает эффектной внешностью. Она является не только актрисой, но и телеведущей. У девушки всегда была насыщенная личная жизнь. За плечами артистки три брака. Но в последние годы она живет одна, воспитывая «солнечного» сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Два года назад она сделала ЭКО, мечтая снова стать мамой, но выносить ребенка ей не удалось. Теперь знаменитость старается вести обычный образ жизни, уделяя время наследнику и успевая участвовать в светских раутах.

Накануне Эвелина посетила премию Brand Awards в Москве. Она вышла в свет без сына. На ковровой дорожке 51-летняя актриса предстала в стильном и очень женственном наряде. Она позировала в черном силуэтном платье с прозрачными вставками и бахромой. Бледанс пританцовывала и кружилась, оживляя свой наряд, созданный российским дизайнером Ольгой Маляровой. Актриса сделала объемные кудри и нюдовый макияж. Босоножки на каблуке дополнили ее образ.

«Одно из самых красивых и игривых платьев. Ольга Малярова — браво! Мне все время хотелось крутиться и танцевать! А это, как мне кажется, хорошая характеристика настроения и самоощущения! Желаю вам такой же легкой и приятной недели!» — написала в соцсети звезда.

Наряд подчеркнул изгибы ее фигуры. Она произвела настоящий фурор на ковровой дорожке. Поклонники были изумлены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Просто восхитительная», «Красотуля! Счастья вам!», «Просто красавица!», «Вы как всегда милая, очаровательная, шикарная», «Платье исключительно ваше! Женственное, красивое игривое», «Что за походка», — прокомментировали пост подписчики.