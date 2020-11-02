С большим животиком: Топурия в кроп-топе и брюках клеш повторила свой образ из клипа

Долгое время в Сети обсуждается «интересное положение» 34-летней певицы Кети Топурии. Артистка никак не комментировала слухи — она решила оригинально рассказать миру о своем счастливом ожидании. В последних числах октября вышел новый клип на песню «Се ля ви», где Топурия предстала в наряде, подчеркивающем ее беременность.

больше по теме Задаривает цветами: Топурия показала сразу несколько букетов от любимого Певица счастлива в отношениях с Львом Деньговым и готовится выйти за него замуж.

Звезда решила повторить аутфит и в деталях показала, из чего состоит ее наряд. Это кроп-топ на тоненьких лямках цвета хаки, терракотовые брюки клеш и много необычных аксессуаров, которые украшают волосы и зону декольте. Еще одним акцентом, помимо беременности, стали локоны длиной ниже ягодиц.

Топурия, напомним, воспитывает пятилетнюю дочку Оливию от брака с бизнесменом Львом Гейхманом. В последний год артистка пребывает в отношениях с Львом Деньговым, у которого тоже есть дети от предыдущих отношений сын и дочь.