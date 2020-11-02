Алина Загитова в цветочной пижаме с шортами приготовила ужин для таинственного незнакомца

18-летняя Алина Загитова постепенно из звезды спорта превращается в звезду ТВ, Уйдя из профессионального спорта, девушка стала строить карьеру в шоу-бизнесе, участвуя в постановках на льду. Кроме того, в настоящий момент она пробует свои силы в роли ведущей проекта Первого канала «Ледниковый период».

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Недавно брюнетка похвасталась огромным букетом от таинственного поклонника, который, судя по фото, выложенному в ее Instagram, принесли девушке прямо домой. Фигуристка запечатлелась с ним, нежно прижавшись к цветам щекой.

На сей раз Алина показала в личном блоге другие кадры из дома. Стоя на кухне в одной принтованной пижаме с шортами она сфотографировалась за приготовлением ужина. Кому звезда решила накрыть стол, она опять решила не сообщать.