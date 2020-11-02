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Невестка Орбакайте в асимметричной юбке и пудровых казаках запечатлелась на побережье Средиземного моря

Алена Краснова насладилась с подругами отдыхом в Турции.

Невестка Орбакайте в асимметричной юбке и пудровых казаках запечатлелась на побережье Средиземного моря
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова вновь отправилась отдыхать на юг без своей второй половинки. Напомним, ранее блондинка засветилась со своими родственниками в Сочи. Теперь же девушка решила провести веселые отпускные дни с подругами.

Приятельницы вначале прилетели в Стамбул, где прогулялись по живописным улочкам древнего турецкого города, выйдя к побережью. Жена наследника Кристины Орбакайте выбрала для променада асимметричную белую юбку с разрезом, блузку цвета припыленной розы, черную косуху оверсайз и нюдовые сапоги казаки.

Затем подруги последовали в Каппадокию, где сняли роскошный номер, оформленный в восточной стилистике и с видом на бассейн. Позволили себе дамы и небольшую фотосессии с настоящими жеребцами. Для этого Алена примерила костюм в духе кантри.

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