«Останься»: экс-возлюбленная Брэда Питта оставила загадочное послание

На днях появилась информация о том, что актер и Николь Потуральски расстались.

Брэд Питт и Николь Потуральски впервые появились на публике в ноябре прошлого года. Тогда их заметили на трибунах стадиона в Лос-Анджелесе, где проходил концерт Канье Уэста. И только спустя несколько месяцев стало известно, что у актера и модели – роман. После того, как они вместе появились в поместье на юге Франции, немка приобрела неслыханную популярность. Из рядовой модели она превратилась в звезду таблоидов. Однако после короткого отпуска в особняке оскароносного актера они разъехались по разным городам. Николь отправилась в Берлин где ее ждал муж-ресторатор Роланд Мэри, а Брэд — в Лос-Анджелес.

Недавно папарацци заметили Потуральски в шумной компании друзей у ресторана ее 68-летнего мужа-бизнесмена. Уже тогда некоторые предположили, что модель вернулась к нему. А позже стало известно, что ее отношения с Питтом завершены. На фоне этих новостей Николь опубликовала в своем Instagram откровенный снимок из постели с провокационной подписью.

«Останься здесь еще ненадолго», — написала Потуральски.

Подписчики модели сразу же предположили, что речь идет о Питте.

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К слову, новое увлечение Бреда не оценили его пожилые родители. Им не понравился тот факт, что 27-летняя Николь состояла в официальном браке с бизнесменом.