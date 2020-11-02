«Заряжено на позитив»: Орлова на Мальдивах похвасталась плавающим завтраком в бассейне

Телеведущая и певица Ольга Орлова в конце лета отдыхала в Турции. Сейчас же, в последний осенний месяц, девушка решила снова отправиться в лето, но на этот раз выбрала Мальдивы. Оттуда Орлова шлет поклонникам яркие кадры, на которых наслаждается океаном, красотой пейзажей, а также местным сервисом.

На новом снимке Орлова позирует в бассейне с плавающим завтраком. Она пожелала фолловерам доброго утра:

«Фото заряжено на позитив», — подписала снимок телеведущая.

Поклонники усыпали любимицу комплиментами, теплыми словами и пожеланиями приятного аппетита. «Огонь!», «Как красиво», «Какая красота! Спасибо! И вам позитива на весь отпуск», «Завтрак на двоих», «Как чудесно», — пишут в комментариях.

Судя по сервировке, завтрак Ольга разделит со своим бойфрендом. Которого, кстати, она старается не светить перед публикой. Лишь однажды на одной из вечеринок внимательные фанаты разглядели Орлову с ее мужчиной — благодаря Джигану и его «прямому эфиру», снимки возлюбленного Ольги Орловой облетели Сеть.