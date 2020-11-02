«Расскажу, когда это произойдет»: сестра Фриске поделилась снимком с большим животом

При этом сестра певицы поделилась подробностями развода со вторым мужем.

Младшая сестра Жанны Фриске, 34-летняя Наталья, активно ведет микроблог в Instagram. Девушка сообщает о новостях семьи покойной сестры, а также делится собственными мыслями, общается с поклонниками, публикует фото и видео. На этот раз брюнетка затронула тему замужества.

Оказалось, что со вторым мужем, Сергеем Вшивковым, Наталья развелась год назад. Причем, расторгнуть брак она решалась долгие 12 месяцев. И объяснила причину:

«Почему люди разводятся? Угасли чувства. Это самое главное в отношениях – это чувства. Их уже просто не было», — объяснила Наталья.

Инициатива расстаться с мужем исходила именно от Натальи. И Фриске подчеркнула, что теперь не очень то и хочет замуж – дважды была там и оба раза не понравилось. А вот о наследнике сестра Жанны Фриске как раз задумывается.

«Обязательно расскажу, когда это произойдет», — пообещала девушка.

При этом она заинтриговала фанатов снимком с огромным животом. К слову, детей у Натальи пока нет, а фотография, которую показала красавица, — архивная, с накладным «беременным» муляжом.