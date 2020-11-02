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«Расскажу, когда это произойдет»: сестра Фриске поделилась снимком с большим животом

При этом сестра певицы поделилась подробностями развода со вторым мужем.

«Расскажу, когда это произойдет»: сестра Фриске поделилась снимком с большим животом
Наталья Фриске. Фото: Global Look Press

Младшая сестра Жанны Фриске, 34-летняя Наталья, активно ведет микроблог в Instagram. Девушка сообщает о новостях семьи покойной сестры, а также делится собственными мыслями, общается с поклонниками, публикует фото и видео. На этот раз брюнетка затронула тему замужества.

Оказалось, что со вторым мужем, Сергеем Вшивковым, Наталья развелась год назад. Причем, расторгнуть брак она решалась долгие 12 месяцев. И объяснила причину:

«Почему люди разводятся? Угасли чувства. Это самое главное в отношениях – это чувства. Их уже просто не было», — объяснила Наталья.

Инициатива расстаться с мужем исходила именно от Натальи. И Фриске подчеркнула, что теперь не очень то и хочет замуж – дважды была там и оба раза не понравилось. А вот о наследнике сестра Жанны Фриске как раз задумывается.

«Обязательно расскажу, когда это произойдет», — пообещала девушка.

Наталья Фриске.
Наталья Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia/

При этом она заинтриговала фанатов снимком с огромным животом. К слову, детей у Натальи пока нет, а фотография, которую показала красавица, — архивная, с накладным «беременным» муляжом.

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