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Внучка Пугачевой в розовом худи с граффити развлеклась с друзьями в Нью-Йорке

Клавдия Земцова отметилась с отцом на пижамной вечеринке.

Внучка Пугачевой в розовом худи с граффити развлеклась с друзьями в Нью-Йорке
Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: Global look press.

Муж Кристины Орбакайте 42-летний Михаил Земцов появился вместе с 8-летней дочкой Клавой на пижамной вечеринке у своих друзей в пригороде Нью-Йорка. Веселая компания отметила таким образом праздник хеллоуина, который празднуется в этой местности очень масштабно.

Муж Кристины Орбакайте и дочь на пижамной вечеринке
Муж Кристины Орбакайте и дочь на пижамной вечеринке в Нью-Йорке. Фото: www.instagram.com/iamzemtsov/

Приятели нарядились в основном аутентично теме праздника — в пижамы. При этом зять Аллы Пугачевой решил облачиться в дамский халатик и парик. А ее внучка обошлась розовым удлиненным худи с граффити. Девочка также примерила черные лосины и ботинки, сделав свой стиль более задорным благодаря серым гольфам, надетым поверх облегающих брюк.

Муж Кристины Орбакайте и дочь на пижамной вечеринке
Муж Кристины Орбакайте и дочь на пижамной вечеринке в Нью-Йорке. Фото: www.instagram.com/iamzemtsov/

Отметим, что Клавдия недавно сделала свой первый шаг в покорении Олимпа шоу-бизнеса — девочка записала свой первый трек на испанском языке. Дома она свободно говорит и на русском, и на английском, хотя родилась в Майами. Семья Земцовых живет в Америке уже много лет, поскольку у главы семейства здесь имеется бизнес. А Кристина Орбакайте летает в Россию в основном на гастроли, ну и конечно же, чтобы навестить своих многочисленных родственников.

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Алла Пугачевадети звездКлава ЗемцоваКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМихаил ЗемцовХеллоуин