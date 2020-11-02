«Осталось чуть-чуть»: Евгений Плющенко похвастался новым достижением

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко некоторое время назад открыл свою школу фигурного катания, где сейчас занимаются подающие надежды юные фигуристы и уже добившиеся вершин спортсмены. На достигнутом самый титулованный российский фигурист решил не останавливаться и в короткие сроки возвел ледовую арену в Подмосковье. На катке уже почти все готово для того, чтобы начинать первые тренировки. К слову, будут там и группы для детей, которые смогут заниматься бесплатно.

«Финишная прямая. Сегодня уже установили борта, пошла заморозка льда, осталось совсем чуть-чуть. Счастлив, что там смогут тренироваться не только профессионалы и начинающие, но и также группы детей из Московской области, которые будут заниматься у нас по социальной программе бесплатно», — сказал Плющенко в своем Instagram.

Открытие арены запланировано на 3 ноября. Именно в этот день у Евгения Плющенко — день рождения. Фигуристу исполнится 38 лет.