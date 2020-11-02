«Лучшие фотографии – на закате»: Валерия в терракотовом бомбере в сетку позировала на яхте в Дубае

Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным отдыхает в настоящий момент в Эмиратах.

Уже вторую неделю Иосиф Пригожин и Валерия счастливо отдыхают в Дубае. Певица пополняет свой блог пляжными фотосессиями, а ее муж предпочитает водные развлечения. Продюсер с азартом освоил гидромотоцикл, лихо прокатившись по морской глади.

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Часто пара прогуливается вдоль побережья, а также не отказывает себе в удовольствии подышать морским воздухом на яхте. На одном из последних видео, обнародованных в личном блоге Пригожина, Валерия запечатлелась на палубе в бомбере, украшенном сеткой, в актуальном терракотовом оттенке. О том, что этот цвет в тренде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

Похоже, что продюсер гордится своей стильной женой и ее умением позировать перед камерой. Он написал в своем Instagram: «Лучшие фотографии получаются на закате».