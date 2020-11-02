Какие еще потрясения приготовил нам 2020 год
Видео
«Жизнь других» в Милане: сколько платят моделям на Неделе моды и почем местная…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Лучшие фотографии – на закате»: Валерия в терракотовом бомбере в сетку позировала на яхте в Дубае

Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным отдыхает в настоящий момент в Эмиратах.

«Лучшие фотографии – на закате»: Валерия в терракотовом бомбере в сетку позировала на яхте в Дубае
Валерия. Фото: www.instagram.com/valeriya/

Уже вторую неделю Иосиф Пригожин и Валерия счастливо отдыхают в Дубае. Певица пополняет свой блог пляжными фотосессиями, а ее муж предпочитает водные развлечения. Продюсер с азартом освоил гидромотоцикл, лихо прокатившись по морской глади.

Часто пара прогуливается вдоль побережья, а также не отказывает себе в удовольствии подышать морским воздухом на яхте. На одном из последних видео, обнародованных в личном блоге Пригожина, Валерия запечатлелась на палубе в бомбере, украшенном сеткой, в актуальном терракотовом оттенке. О том, что этот цвет в тренде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

Похоже, что продюсер гордится своей стильной женой и ее умением позировать перед камерой. Он написал в своем Instagram: «Лучшие фотографии получаются на закате».

«Валерия — божественная красотка!», «Шикарная», «Бомбер бомбический!», «Валерии повезло с Вами и Вам с ней», «Какая же Красивая!» — отреагировали на видео почитатели Валерии и ее мужа.

Тэги

ВалерияВалерия новостиВалерия последние новостизвездный отдыхЗвездный стильИосиф Пригожинмода и стильотдых звезд