Он такой один: Элджей вернулся к своему привычному образу

Певец несколько месяцев был самим собой. Но вновь надел линзы.

Знаменитый рэпер Элджей, в миру Алексей Узенюк, прославился не только благодаря своему творчеству, но и эпатажному внешнему виду. Фанаты привыкли лицезреть его «белые» глаза без зрачков — естественно, линзы, — разных цветов дреды и грилзы. Но в начале лета артист снял все это и предстал перед поклонниками кареглазым красавчиком.

Судя по всему, музыкант решил вернуться к своему прославленному образу. На новом снимке Элджей позирует с белыми линзами. Есть ли на зубах грилзы — неизвестно, потому как защитная маска делает свое дело. Волосы Узенюка украшают кислотные дреды. Многих такое преображение потрясло.

«Линзы пропали же, а тут вернулись… зачем…», «Я забыла, как он выглядит в линзах», «Чел какой-то незнакомый», «Ты сказал, что линзы в прошлом», «Старый новый Элджей», «О-о, линзы вернулись», «Ну очень хорош», — пишут фолловеры.

Само собой, музыкант не отреагировал на вопросы и комментарии, не объяснил свое преображение. Кто-то из поклонников предположил, что, может быть, это образ Элджей выбрал для Хеллоуина.