«Как будто 25»: полуобнаженный Галкин позировал на морском побережье

В хмурые осенние дни Максим Галкин решил порадовать поклонников снимками с морского побережья. Юморист позировал полуобнаженным, чем вызвал шквал эмоций у фанатов в Instagram. Подписчики отметили, что муж Аллы Пугачевой находится в прекрасной форме и выглядит довольно молодо.

«Прекрасно выглядите! Как будто 25! Вы просто красавчик!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Максиму Галкину исполнилось 44 года. Более 9 лет он состоит в браке с примадонной отечественной эстрады, в котором родились двое детей — Лиза и Гарри. В этом году двойняшки пошли в первый класс и поражают поклонников своими разносторонними увлечениями, в числе которых изучения французского языка, игра на рояле, спортивные навыки.