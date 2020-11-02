В стиле кантри: невестка Орбакайте запечатлелась в Каппадокии в велосипедах и кожаной куртке с бахромой

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова в настоящее время прибывает в Турции. В компании подруг и без мужа блондинка прилетела в Каппадокию, где устроила фотосессии с лошадьми.

Девушка для удачного кадра примерила наряд с ковбойским акцентом: сапоги-казаки и кожаную куртку с длинной бахромой. Современности образу добавили кроп-топ и велосипедки. Волосы Алена собрала в конский хвост.

Отметим, что подобную прическу эксперт Teleprogramma.pro Ксения Бобылева называла одной из самых универсальных. Она уместна в любой ситуации и к любому наряду. В настоящий момент особенно актуальны низкие хвостики, но и пышные на макушке не теряют своей популярности. Именно такие выбрали для своих сценических образов Вера Брежнева и Анастасия Каменских.