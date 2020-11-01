«Верю»: Тина Канделаки хочет снова стать мамой

В преддверии своего 45-летия ведущая задумалась о суррогатном материнстве.

10 ноября Тине Канделаки исполнится 45 лет. Известная телеведущая сейчас замужем за предпринимателем Василием Бровко. Пара вместе уже 6 лет, но у них нет общих детей. Канделаки задумалась над тем, что хочет завести совместного ребенка со своим возлюбленным.

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Знаменитость не скрывает, что задумывается об услугах суррогатной матери, однако журналистка не считает такой способ идеальным:

«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я, как христианка, верю в таинство зачатия», — подчеркивает телеведущая.

Канделаки думает, что отношение к суррогатному материнство с годами изменится. Причиной станут изменения в экономике. Ведущая уверена: автоматизация многих профессий станет причиной большей популярности суррогатного материнства.

«Это приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений. Наличие партнера потеряет свою эксклюзивность», — считает Тина.

К слову, сейчас у Канделаки есть двое детей от Андрея Кондрахина — 20-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий. Союзу с первым мужем пришел конец в 2010-ом году. Спустя четыре года знаменитость вышла замуж во второй раз за Василия Бровко.