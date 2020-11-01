«Верю»: Тина Канделаки хочет снова стать мамой

10 ноября Тине Канделаки исполнится 45 лет. Известная телеведущая сейчас замужем за предпринимателем Василием Бровко. Пара вместе уже 6 лет, но у них нет общих детей. Канделаки задумалась над тем, что хочет завести совместного ребенка со своим возлюбленным.
Знаменитость не скрывает, что задумывается об услугах суррогатной матери, однако журналистка не считает такой способ идеальным:
«Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я, как христианка, верю в таинство зачатия», — подчеркивает телеведущая.
Канделаки думает, что отношение к суррогатному материнство с годами изменится. Причиной станут изменения в экономике. Ведущая уверена: автоматизация многих профессий станет причиной большей популярности суррогатного материнства.
«Это приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений. Наличие партнера потеряет свою эксклюзивность», — считает Тина.
К слову, сейчас у Канделаки есть двое детей от Андрея Кондрахина — 20-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий. Союзу с первым мужем пришел конец в 2010-ом году. Спустя четыре года знаменитость вышла замуж во второй раз за Василия Бровко.