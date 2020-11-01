«Защитил магистратуру»: Орбакайте запечатлелась с сыном и рассказала о его успехах

Дени Байсаров учился в самом престижном заведении мира – Оксфорде.

Кристина Орбакайте – трижды мама. Старший сын – 29-летний Никита Пресняков уже давно создал свою семью. Его избранницей стала модель Алена Краснова. Второй сын – 22-летний Дени Байсаров, которого артистка родила в браке с предпринимателем Русланом Байсаровым, учился в самом престижном учебном заведении – Оксфордском университете. В своем Instagram Орбакайте решила поделиться его успехами, опубликовав совместное фото.

«Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся», — подписала снимок Орбакайте.

К слову, долгое время Дени скрывал свою жизнь от широкой публики. Только недавно стало известно, что молодой человек встречается с девушкой по имени Маша, которую уже познакомил со звездной бабушкой.

Напомним, что также у Кристины есть 8-летняя дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова. Девочка уже решила пойти по стопам мамы и бабушки и недавно записала свою первую песню.