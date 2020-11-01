Актриса Коростышевская отказалась проходить тест на наличие наркотиков в организме

Накануне вечером 47-летнюю актрису Оксану Коростышевскую, ехавшую на машине в центре Москвы, остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Знаменитость направлялась домой со своими дочками 12-ти и 15-ти лет. Артистка удивилась: четырьмя часами ранее ее останавливали на этом же самом месте для проверки документов — тогда она везла дочек на занятия в киностудии.
Коростышевская рассказала редакции издания kp.ru о странном поведении инспекторов:
«Когда тормознули во второй раз я еще подумала, вот везет мне сегодня. Но с первых минут общения сотрудник ГИБДД вел себя странно. Он ни с того ни с сего заявил, что подозревает, мол я употребляла алкоголь».
Сначала звезда отечественного боевика «Солдаты удачи» не восприняла слова инспектора в серьез: многодетная мать спокойно попросила сотрудника ГИБДД заглянуть в машину и убедиться, что вместе с ней едут дети, так что об опьянении не может быть и речи. Однако доводы актрисы не показались инспекторам достаточными. Оксана согласилась пройти экспресс-тест: на экране алкотестера высветились нули. Артистка с облегчением подумала, что теперь ее наконец отпустят, но тут инспектор обвинил ее у в употреблении наркотиков.
«Тут я чуть не рухнула. Ну с чего вдруг такие обвинения? Я стала звонить своему адвокату, чтобы узнать, насколько это все законно. Она мне объяснила, что для направления на экспертизу должны быть основания», — рассказала знаменитость.
Основания инспектор нашел: сотрудники ГИБДД заявили, что заметили некие изменения цвета лица женщины в тот момент, когда у нее попросили документы. В итоге Коростышевская потратила несколько часов на попытки доказать, что она не употребляла ничего запрещенного. Тем временем, дома ее ждала третья дочка с синдромом Дауна. Артистке пришлось поехать в наркодиспансер и сдать нужные анализы, также показавшие отрицательный результат.
Позже актриса узнала, что, несмотря на ее сдачу анализов, против нее составили административный протокол за отказ в прохождении теста на наркотики. Коростышевская вместе со своим адвокатом подготовила встречный иск на действия сотрудников ГИБДД.
«У меня на руках результаты анализа, за который я, кстати, заплатила почти 6000 рублей. Где же их алкоголь, где наркотики? Мы будем требовать компенсации морального и материально вреда», — возмущенно добавила актриса.