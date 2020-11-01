Актриса Коростышевская отказалась проходить тест на наличие наркотиков в организме

Накануне вечером 47-летнюю актрису Оксану Коростышевскую, ехавшую на машине в центре Москвы, остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Знаменитость направлялась домой со своими дочками 12-ти и 15-ти лет. Артистка удивилась: четырьмя часами ранее ее останавливали на этом же самом месте для проверки документов — тогда она везла дочек на занятия в киностудии.

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Коростышевская рассказала редакции издания kp.ru о странном поведении инспекторов:

«Когда тормознули во второй раз я еще подумала, вот везет мне сегодня. Но с первых минут общения сотрудник ГИБДД вел себя странно. Он ни с того ни с сего заявил, что подозревает, мол я употребляла алкоголь».

Сначала звезда отечественного боевика «Солдаты удачи» не восприняла слова инспектора в серьез: многодетная мать спокойно попросила сотрудника ГИБДД заглянуть в машину и убедиться, что вместе с ней едут дети, так что об опьянении не может быть и речи. Однако доводы актрисы не показались инспекторам достаточными. Оксана согласилась пройти экспресс-тест: на экране алкотестера высветились нули. Артистка с облегчением подумала, что теперь ее наконец отпустят, но тут инспектор обвинил ее у в употреблении наркотиков.

«Тут я чуть не рухнула. Ну с чего вдруг такие обвинения? Я стала звонить своему адвокату, чтобы узнать, насколько это все законно. Она мне объяснила, что для направления на экспертизу должны быть основания», — рассказала знаменитость.

Основания инспектор нашел: сотрудники ГИБДД заявили, что заметили некие изменения цвета лица женщины в тот момент, когда у нее попросили документы. В итоге Коростышевская потратила несколько часов на попытки доказать, что она не употребляла ничего запрещенного. Тем временем, дома ее ждала третья дочка с синдромом Дауна. Артистке пришлось поехать в наркодиспансер и сдать нужные анализы, также показавшие отрицательный результат.

Позже актриса узнала, что, несмотря на ее сдачу анализов, против нее составили административный протокол за отказ в прохождении теста на наркотики. Коростышевская вместе со своим адвокатом подготовила встречный иск на действия сотрудников ГИБДД.