Расстройство в королевской семье: принц Гарри снова разочаровал Елизавету II

До встречи Рождества остается все меньше времени. Этот семейный праздник представители британских королевских кровей планировали отметить все вместе – Елизавета II ждала в гости внука и его семью. Но принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи в этом году не приедут в Лондон.

Как пишет Mirror, Королева очень расстроена тем, что в ближайшее время не сможет увидеть своего правнука Арчи. А тем временем в некоторых мировых СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл беременна. Именно поэтому герцоги решили не ехать в Великобританию и перенесли судебное разбирательство с британским таблоидом. Оно должно было начаться в январе.

Накануне стало известно, что родные братья – принцы Гарри и Уильям до сих пор находятся в прохладных отношениях. Будущий король все никак не может простить Гарри его отъезд за океан и отказ от королевских обязанностей.