Дешевле, чем у Рудковской: стала известна стоимость детской коляски королевских наследников

Выяснилось, что герцоги Кембриджские не купают своих детей в небывалой роскоши.

Кейт Миддлтон – мама троих детей – 7-летнего Джорджа, 5-летней Шарлотты и 2-летнего Луи. Но несмотря на свой королевский статус, она не купает наследников в роскоши. В списке приобретений, который опубликовал Express, значатся детская коляска и автокресла не самых дорогих брендов.

Во время крестин принцессы Шарлотты фанаты заметили, что Кейт появилась на публике с детской коляской Silver Cross Balmoral. Ее стоимость составляет 1800 фунтов стерлингов (184 тысячи рублей). Для сравнения, у Яны Рудковской детская коляска от Dior стоимостью полмиллиона рублей. Обязательной покупкой герцогов Кембриджских стали детские автокресла. Плюшевые сидения от Britax Baby Safe стоят по 277 фунтов стерлингов (почти 29 тысяч рублей).

Напомним, что ранее стало известно, как Кейт и принц Уильям воспитывают своих детей. Оказалось, что юным королевским особам нельзя кричать в доме и смотреть телевизор перед чаепитием.