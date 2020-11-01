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«Время раскрыть все карты»: Тимати высказался об участии в «Холостяке»

37-летний шоумен пошутил о своих коллегах.

«Время раскрыть все карты»: Тимати высказался об участии в «Холостяке»
Тимати высказался о своем новом проекте. Фото: Instagram.com/timatiofficial

Поклонницы музыканта и бизнесмена Тимати уже ждут появления кумира в эфире ТНТ. Не так давно экс-бойфренд модели Анастасии Решетовой заявил о своем участии в шоу «Холостяк». Это вызвало ажиотаж вокруг личности шоумена. Однако Тимати привык к хайпу. При этом артист не забывает и о самоиронии.

Под последним постом Тимати оставил следующее послание:

 «Пришло время раскрыть все карты, Джигу отпустили вместо меня на «Холостяк» без проблем, так как его все равно играет Безруков».

До этого в Сети высказывались, что шоумен не расставался со своей пассией. А признания Решетовой — грамотный пиар-ход. Тимати только смеется нат такими заявлениями и еще больше провоцирует слухи вокруг себя.

Также поводом для нового заявления Тимати стало участие в клипе «Rolls Roys» актера Сергея Безрукова. Отметим, что в Stories своего профиля музыкант уже успел похвастаться тем, что музыкальный мини-фильм о бандитах 90-х набрал три миллиона просмотров на YouTube. А сама музыкальная новинка от Тимати, Егора Крида и Джигана лидирует практически на всех музыкальных площадках России.

Тимати с Джиганом и Егором Кридом
Тимати с Джиганом и Егором Кридом. Фото: Instagram.com/timatiofficial

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