Снова завидный холостяк: Тоби Магуайр расстался с возлюбленной

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук» Тоби Магуайр стал еще одной жертвой непростого 2020 года. С началом карантина романы стали заканчиваться, а пары разводиться. На данный момент тенденция остается прежней. Вот и актер кинокартины о человеке со сверхспособностью решил окончательно расстаться со своей избранницей — дизайнером ювелирных изделий — Дженнифер Мейер.

Несмотря на то, что кризис в отношениях Магуайр и Мейер наступил еще в 2016, возлюбленные не принимали попыток расторгнуть семейный союз. Однако недавно пара заявила о том, что подала документы на развод. Теперь Магуайр снова стал завидным холостяком США, пишет People.

Однако ранее стало известно, что актер встречается с моделью Татьяной Дитеман. Девушка младше артиста на 18 лет.

Напомним, что среди российских знаменитостей недавно развелись актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов. Бывшие возлюбленные признались, что не будут устраивать споров и делить ребенка — шестилетнюю Анастасию. Также адвокат Асмус заявила о предстоящих мирных переговорах по поводу раздела имущества артистов.