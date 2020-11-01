«Мои»: Певцов поделился фото с помолодевшей Дроздовой и повзрослевшим сыном

Елисею в этом году исполнилось 13 лет.

Одна из красивейших пар российского кинематографа – Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы в браке 26 лет. Пара воспитывает сына Елисея, которому в этом году исполнилось 13 лет. В своем Instagram актер поделился семейным снимком.

«Мои, спасибо, Господи», — подписал фото Певцов.

Фанаты отметили, как помолодела Ольга Дроздова и повзрослел Даниил.

«Какое классное фото! Здоровья и всех благ!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в начале сентября Дмитрий Певцов попал в больницу с пневмонией. Тогда в Ленкоме отменили все спектакли с его участием. На днях появились слухи и о том, что Дроздову экстренно госпитализировали в одну из клиник из-за проблем с сердцем. Но актеры эту информацию опровергли.