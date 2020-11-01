«Ансамбль «ВИА Гра»»: Самбурская оторвалась в Хеллоуин с подругами

Хеллоуин дал повод для многих артистов российского шоу-бизнеса воплотить в жизнь самые безумные фантазии. Знаменитости продемонстрировали в ночь с 31 октября на 1 ноября яркие платья, шокирующий макияж и причудливые аксессуары. Так, под одним из последних постов Настасьи Самбурской появилась фотография артистки в образе Мортиши Аддамс.

Исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» праздновала «страшную» ночь в компании лучших подруг — актрисы Натальи Рудовой и концертного директора Ульяны Поченко (псевдоним Ульяна Банана).

Настасья отметила, что их трио было похоже на солисток известной женской группы Константина Меладзе.

«Ансамбль ВИА «Гра»», — подписала снимок Самбурская.

Поклонники актрисы согласились с ней:

«Блин, даже так, чертовски хороши!», «Девочки бывают разные: белые,черные, красные», «Реально «ВИА Гра»».

Однако подписчики Настасьи не узнали в образе мертвой невесты исполнительницу роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день».