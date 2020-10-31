Леди в черном: Татьяна Навка в полупрозрачном платье с кружевом вышла в свет с дочкой

Татьяна Навка не раз показывала, как вместе с мужем Дмитрием Песковым готовится к Хеллоуину. Фигуристка полюбила отмечать праздник, который пока только начинает приживаться в России. Она вырезает устрашающие мордочки из тыкв и расставляет их по дому вместе с дочкой Надеждой. Шестилетняя девочка обожает наряжаться и тем более получать конфеты — а это часть праздника. В этом году спортсменка снова решила порадовать наследницу.

Обычно Навка устраивала семейный вечер, но на этот раз отправилась с наследницей на вечеринку. Она облачилась в черное платье с прозрачными вставками и кружевом. Фигуристка также надела парик с темными локонами и сделала макияж с акцентом на губы. Она примерила образ Мартишы из «Семейки Аддамс», а ее дочка стала Уэнзди Аддамс. Надежда тоже примерила парик с двумя косами и черное платье с белым воротником и юбкой из фатина.

Спортсменка поделилась снимками, на котором ее дочка веселиться в компании других детей, примеривших устрашающие костюмы. Девочка позировала на троне, а также с радостью делала селфи с мамой.

«Хеллоуин. Популярный у молодежи, не совсем понимаемый более старшим поколением, да-да, совсем не наш праздник… Но! Если уйти в его изначальные корни, разобраться в сути праздника, то можно понять, что это день воспоминаний, день памяти ушедших от нас родственников. Только без печали, грусти и тоски, а с радостью, юмором, позитивом! Сейчас ещё и с креативом, переодеваниями и творческим подходом! Для детей и родителей лишний повод объединиться, открыть в себе скрытые таланты, примерить непривычные образы, украсить дом и окунуться в атмосферу праздника!» — высказала свое мнение Навка.

Она не раз сталкивалась с критикой в Сети, так как не все одобряют праздник, который обожают американцы. На этот раз многие оценили ее костюм и отметили, что дочка становится все сильнее на нее похожа. «Очень здорово!!!!», «Татьяна, хорошо, цвет идет», Такие классные«, «Девочка у вас прелесть», «Мы тоже празднуем, это отличная возможность развеяться, украсить дом», — прокомментировали пост подписчики.