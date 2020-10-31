«Блондинки с формами»: Лопырева и Горбань в белых мини-бикини блеснули прелестями фигуры

Знаменитости проводят осень в теплых странах. Модель накануне поделилась пикантными фотками из Турции, а звезда сериала «Универ» сняла видео в бассейне на Мальдивах.

В этом году путешествия стали настоящей роскошью. Чтобы попасть на курорт, нужно сдать анализы на коронавирус. При этом во многие страны не попасть, так как не все авиасообщения еще возобновлены. Однако звезды предпочитают не упускать возможность, чтобы отдохнуть. Так Виктория Лопырева уже почти год не приезжает в Россию, предпочитая пережидать непростое время в солнечной Турции.

Модель обосновалась на вилле в Бодруме. Она там отдыхает с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. За минувшие месяцы она успела приобрести бронзовый загар, который подчеркивает светлой одеждой. При этом девушка не перестает целыми днями нежиться на пляже. Накануне Виктория поделилась новыми фото, на которых позировала в белом лифе от купальнике и шортах в тон. Блондинка предстала на веранде, хвастаясь пышной грудью.

Поклонники поразились тому, как выглядит молодая мама. К слову, она регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе. Во время пробежки она играет с сыном. Фанаты осыпали комплиментами ее фигуру. «Какая роскошная», «Грудь просто идеальная», «Эта ложбинка так и манит», «Вика, вы идеальная женщина», — стали комментировать пост подписчики.

А вот Мария Горбань успела отдохнуть на Мальдивах. Теперь актриса дразнит поклонников красочными кадрами с острова. На новом видео девушка позировала в мокром белом мини-бикини. Она показала не только грудь в капельках воды, но и подтянутые бедра.

«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь», — написала звезда.

Пользователи Сети восхитились красотой Марии. Многие посчитали, что ее тело выглядит совершенным. «Прям вдохновили», «Клевая», «Блондинки с формами — это факт», «Капельки стекают так соблазнительно», «Маша, вы красотка», «Фигура отпад», — стали комментировать пост подписчики.