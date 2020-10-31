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«Уже и на глазах мужа»: Настя Каменских в кружевном боди соблазнительно обнажила бюст

Певица предстала в необычном образе Фриды Кало. даже в праздник девушка не упустила возможности сверкнуть прелестями фигуры.

«Уже и на глазах мужа»: Настя Каменских в кружевном боди соблазнительно обнажила бюст
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских всегда обладала эффектной внешностью. Девушка выступала в дуэте с Потапом много лет. Поклонники всегда подозревали, что между ними роман. А год назад влюбленные перестали скрывать отношения и сыграли свадьбу. Примечательно, что даже став замужней девушкой певица продолжает выбирать очень смелые наряды для появления на публике. Недавно она побывала в Турции, где то и дело обнажала фигуру в бикини.

31 октября во многих странах отмечали Хеллоуин. Знаменитости не упустили возможности, перевоплотиться в устрашающие образы. А вот Настя выбрала героиню Фриду Кало, которую воплотила с неожиданного ракурса. Девушка облачилась в кружевное боди из гипюра. Он подчеркнул роскошный бюст артистки, но при этом придал пикантности, за счет полупрозрачной ткани. Настя поверх надела шелковый халат. Яркий макияж и ободок из роз на голове дополнил лук.

Рядом с певицей был ее муж, который решил стать вампиром. Похоже, что Каменских должна стать его жертвой ночью, по задумке. Поклонники были сражены нарядом артистки. Ее формы украсили образ.

Настя Каменских и Потап. Фото: instagram.com/kamenskux/

«Классная пара. Настя прям невероятно красива и сексуальна», «Настя очень органична в этом образе, красавица», «Идеальная пара», «Уже и на глазах мужа полуголая ходит», «Стоило одеться», «Спасибо, что в халате», «Роскошная грудь», «Настя прям испанка», «Такая фигуристая барышня», — прокомментировали пост подписчики. К слову, ранее Каменских предстала в платье, которое едва прикрыло ее тело. Похоже, что тогда она искала образ для праздника.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

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