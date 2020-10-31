«Уже и на глазах мужа»: Настя Каменских в кружевном боди соблазнительно обнажила бюст

Певица предстала в необычном образе Фриды Кало. даже в праздник девушка не упустила возможности сверкнуть прелестями фигуры.

Настя Каменских всегда обладала эффектной внешностью. Девушка выступала в дуэте с Потапом много лет. Поклонники всегда подозревали, что между ними роман. А год назад влюбленные перестали скрывать отношения и сыграли свадьбу. Примечательно, что даже став замужней девушкой певица продолжает выбирать очень смелые наряды для появления на публике. Недавно она побывала в Турции, где то и дело обнажала фигуру в бикини.

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31 октября во многих странах отмечали Хеллоуин. Знаменитости не упустили возможности, перевоплотиться в устрашающие образы. А вот Настя выбрала героиню Фриду Кало, которую воплотила с неожиданного ракурса. Девушка облачилась в кружевное боди из гипюра. Он подчеркнул роскошный бюст артистки, но при этом придал пикантности, за счет полупрозрачной ткани. Настя поверх надела шелковый халат. Яркий макияж и ободок из роз на голове дополнил лук.

Рядом с певицей был ее муж, который решил стать вампиром. Похоже, что Каменских должна стать его жертвой ночью, по задумке. Поклонники были сражены нарядом артистки. Ее формы украсили образ.

«Классная пара. Настя прям невероятно красива и сексуальна», «Настя очень органична в этом образе, красавица», «Идеальная пара», «Уже и на глазах мужа полуголая ходит», «Стоило одеться», «Спасибо, что в халате», «Роскошная грудь», «Настя прям испанка», «Такая фигуристая барышня», — прокомментировали пост подписчики. К слову, ранее Каменских предстала в платье, которое едва прикрыло ее тело. Похоже, что тогда она искала образ для праздника.