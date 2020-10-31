«Летучая мышка»: Орбакайте запечатлела внучку Пугачевой в черном платье с шифоновыми рукавами

Наследница певицы учится в Нью-Йорке, поэтому с радостью отмечает каждый год Хеллоуин. На этот раз девочка сама создала для себя образ.

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Муж Михаил Земцов не раз уговаривал певицу переехать в США, но девушку слишком многие держит на родине — это не только родные, но и работа. Но она каждый год ездит в Майами, где у нее есть особняк, чтобы отдохнуть у океана, а также в Нью-Йорк. Уже второй год ее дочка Клавдия ходит в американскую школу. 1 сентября девочка отправилась во второй класс.

Родители провожали Клавдия на учебу, но недавно Орбакайте прилетела в Москву. Она уже побывала дома у мамы Аллы Пугачевой, а также поднялась на сцену театра, сыграв в постановке «Двое на качелях». Похоже, что певица успела соскучиться по наследнице. 31 октября она поделилась трогательным роликом, на котором запечатлена ее дочка. Восьмилетняя девочка позировала в черном платье свободного кроя с рукавами из шифона с крыльями. Ее прическа была украшена резинками в виде сверкающей летучей мыши. Девочка сделала себе устрашающий мейк-ап.

«Больше всех Хеллоуин любят дети! Клавуся заранее продумывает свой образ. В этом году она — летучая мышка», — написала Орбакайте.

Внучка Аллы Пугачевой рассказала, что сама себе сделала макияж. Она даже угрожающе зашипела. «Я плохая», — заявила она на английском языке. Поклонники остались под впечатлением, хоть многие и осудили звездную семью за празднование праздника, который больше популярен на западе. «Какая затейница красивая», «Дочь, безусловно хороша, наряд красивый, но лично я против этих новомодных праздников», «Да, летучая мышка — это очень актуально в этом году!», «Какая Клава красавица растет!», «Красивая девочка и наряд классный», — прокомментировали пост подписчики.