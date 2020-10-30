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Стало известно, почему принцы Уильям и Гарри не могут примириться

По мнению королевских экспертов, причиной разлада родных братьев стали их жены.

Стало известно, почему принцы Уильям и Гарри не могут примириться
Принцы Уильям и Гарри. Фото: Global Look Press

В последнее время между родными братьями Гарри и Ульямом очень напряженные отношения. Усугубилось их общение сразу после того, как Сассекские решили отказаться от королевских обязанностей. В определенных кругах поговаривали, что будущий король долгое время не мог простить младшему брату такое поведение и решение. Но тем не менее поздравил его по телефону в день рождения, который был в сентябре.

Королевский биограф Ингрид Севард рассказала Daily Mail о том, что примириться братья смогут только в том случае, если кто-то из них разведется со своей женой. Поклонники семьи тут же решили, что речь идет о браке Гарри и Меган. Ведь многие члены большой королевской семьи не питают теплых чувств к актрисе. В их числе и принц Уильям, который отговаривал младшего брата жениться.

А тем временем в семье Сассекских ждут пополнения. По сообщениям американского журнала Star, Меган уже на шестом месяце беременности, но интересное положение скрывает от публики просторными нарядами.

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