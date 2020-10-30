«Великие вечеринки»: Ксения Собчак вспомнила, как гуляла на Хеллоуин в молодости

Ведущая авторской программы на YouTube «Осторожно, Собчак» рассмешила поклонников под последним постом в личном аккаунте. Ксения Собчак привыкла считать себя злой и вредной знаменитостью. Этот образ успешно закрепился за общественным деятелем. Поэтому фанаты Собчак были не удивлены, что для Хеллоуина Ксения выбрала именно ведьминский образ.

Жена режиссера Константина Богомолова разместила видео, где она позирует с маской колдуньи.

«А кто-нибудь помнит великие вечеринки на хеллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания «Золотой Эпохи» нулевых?» — поинтересовалась Собчак.

Напомним, во времена своей молодости Ксения часто проводила время на вечеринках и жила клубной жизнью. Телеведущая даже снялась в клипе шоумена Тимати про «романтические» отношения «золотой молодежи».

Сейчас же политик, мама и журналист не может позволить себе подобных удовольствий, поэтому развлекается только с приложениями на телефоне. Именно они и перевоплотили Ксению в ведьму.

Однако поклонники оценили даже это.