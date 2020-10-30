Гарик Харламов назвал нестандартную причину расставания с Кристиной Асмус

39-летний резидент и ведущий телепроекта Comedy Club упомянул о разводе в эфире ТНТ.

Комик Гарик Харламов на днях подписал документы о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Адвокат исполнительницы главной роли в фильме «Текст» заявила, что экс-участник команды КВН «Незолотая молодежь» был против такого решения и даже предпринимал попытки вернуть жену. Однако в одном из последних выпусков Comedy Club Гарик стал активно шутить про бракоразводный процесс.

Комик отреагировал на шутку друга и коллеги Павла Воли про свой автомобиль:

«Конечно, я ездил на красной тачке, хоть она и похожа на сутенерскую. Именно поэтому сейчас развожусь».

Отметим, что Воля уже не в первый раз бросает колкое замечание в адрес Харламова. До этого муж Ляйсан Утяшевой упомянул, что Гарику придется буквально отвоевывать половину совместно нажитого с женой имущества. Однако адвокат Асмус заявила, что бывшие возлюбленные решат все житейские проблемы мирным путем.

Пока Гарик шутит про прошлые отношения, Кристина уже думает о дальнейшем развитии личной жизни. Напомним, ранее артистка опубликовала юмористический ролик на карантине. А также спросила поклонников, кому она — «такая яходка» — достанется.