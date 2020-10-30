Роза Сябитова высказалась о плюсах возрастных женщин

Многие артисты после сорока пытаются любыми способами вернуть былую молодость. Они готовы платить крупные суммы за инъекции, операции, омолаживающие массажи, диеты и многие другие процедуры. Однако не все согласны с тем, что возраст — это приговор. Например, главная сваха России — Роза Сябитова — не стесняется своих лет. Об этом соведущая телепередачи «Давай поженимся» заявила в личном микроблоге.

Знаменитость призналась, что ее часто спрашивают о возрасте. Интересуются, не хотела ли она снова стать девушкой.

«Я, пожалуй, нет. Мне нравится моя жизнь сейчас. И главное преимущество моего возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь. Это, кстати, полезный навык не только после 50», — отметила Сябитова.

Также основательница брачного агентства показала, как она выглядела во времена своей молодости. Роза Раифовна разместила снимок, на котором телеведущая запечатлена в бежевом классическом костюме с юбкой выше колена. Отметим, что и раньше Сябитова красила волосы в яркий цвет.

Мнения поклонников в комментариях разделились. Некоторые поддержали Сябитову, а другие категорически были против старости: