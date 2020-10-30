Муж-казах и сольная карьера: экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о жизни после ухода из группы

Эрика Герцег вспомнила, как ее огорчили новости о «романе» с Константином Меладзе.

В мае экс-солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег ушла из коллектива. Сольную карьеру эффектная блондинка решила продолжить в Казахстане, куда переехала буквально месяц назад. В Алматы она живет со своим мужем, молодым бизнесменом, а творчеством занимается совместно с лейблом CORD Ent. Ходили слухи, что ее уходу из коллектива Константина Меладзе посодействовала Вера Брежнева, которая якобы узнала о романе продюсера и певицы. Но в YouTube-шоу Balu KZ Эрика опровергла эти домыслы.

По словам артистки, новости в СМИ о романе с Меладзе очень ее расстроили. А вот молодой человек Эрики воспринял эту новость как бесплатный пиар.

«Он знает меня и он не был бы со мной, если бы не доверял», — рассказала Эрика Герцег о своем своих отношениях с мужчиной, которого называет мужем.

Артистка уверена, что и Веру Брежневу те новости огорчили. Хотя девушка никогда близко не общалась с женой продюсера, отзывается о ней только положительно.

Напомним, что Эрика Герцег стала одной из трех участниц новой «ВИА Гры» в 2013-м году. Победу она одержала по итогам реалити-шоу Константина Меладзе «Хочу V ВИА Гру».