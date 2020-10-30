Диву видно сразу: Нетребко появилась на улице Петербурга в пальто цвета цикламена

49-летняя Анна Нетребко — всемирно известная оперная певица родом из Краснодара. Артистка сейчас проживает в столице Австрии со всей семьей — мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго от первого брака. Оперная дива много путешествует с гастролями, и после окончания карантина в Европе отправилась выступать в Италию. После чего прибыла в Россию с несколькими спектаклями и концертами.

больше по теме Яркая дива: Нетребко выгуляла брендовый кардиган за 260 тысяч рублей Певица отправилась на прогулку по Санкт-Петербургу.

Сначала актриса выступила на сцене Большого театра. А после отправилась в Петербург, где приняла участие в вечере памяти Дмитрия Хворостовского на сцене Мариинского театра. Позже она вновь вышла на сцену одного из ведущих музыкальных театров мира, сыграв вместе с Ильдаром Абдразаковым в опере «Дон Карлос».

В свободное от выступлений время Нетребко посещает достопримечательности и совершает встречи с друзьями. На этот раз звезда отправилась гулять по Невскому проспекту в ярком пальто цвета цикламена. Подписчики пришли в неподдельный восторг от аутфита любимицы:

«Это не пальто, это мечта, Анечка, как вы красивы!!!», «Анна, как Вы помолодели в Питере!!!))) как студентка!!», «Ослепительно ярко!», «Яркая», «Очень красиво, нарядно цвет ваш, вам очень к лицу. Вы просто отпад», — единогласны фолловеры в комментариях.

Ранее артистка появилась на публике в стильном кардигане с меховым капюшоном. Стоимость такой стильной вещицы в бутике Philipp Plein составляет более 250 тысяч рублей.