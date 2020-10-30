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Тайная свадьба: Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз

Актриса и сценарист Колин Жост встречались на протяжении 4 лет.

Тайная свадьба: Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост. Фото: Global Look Press

В марте 2016 года Скарлетт Йоханссон начала встречаться с комиком и сценаристом Колином Жостом. О помолвке они объявили в мае прошлого года. А о свадьбе стало известно только сейчас, хотя она состоялась в кругу близких еще в прошлые выходные. Об этом пишет Daily Mail.

Скарлетт и Колин впервые встретились в 2006-м году, но тогда между ними не возникло никакой симпатии. Она была ведущей шоу Saturday Night Live, а он писал сценарии для выпусков. После этого Йоханссон дважды побывала замужем и после очередного развода судьба вновь свела ее с Жостом. Правда, поначалу звезды скрывали свой роман, ведь тогда Скарлетт еще была официально замужем.

Первым супругом Скарлетт был актер Райан Рейнольдс, который в какой-то момент увлекся актрисой Блейк Лайвли и повел ее под венец. После этого Йоханссон вышла замуж за журналиста Ромэна Дориака. В том союзе актриса родила дочь Роуз.

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