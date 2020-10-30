«Могу быть нерешительной»: Валентина Мазунина раскрыла черты своего характера

В начале ноября стартует новый проект ТНТ — сериал «Иванько». Валентина Мазунина сыграет роль одной из главных героинь фильма. О том, как артистке удалось передать характер преподавательницы танцев и тамады, она сама рассказала в интервью порталу Tepleprogramma.pro.

Мазунина отметила, что вначале ей хотели предложить воплотить образ психолога Вали, но в итоге знаменитость исполнила роль школьного хореографа Насти. Сама актриса уверена, что этот персонаж крайне схож с ней самой.

«Думаю, на свою героиню из «Елок», которая пристегнула человека наручниками, потому что есть во мне вот такое «Иванько!» Не в том плане, что я буду пристегивать человека наручниками. А в том, что я долго могу быть нерешительной и мнительной, а потом как выдам!» — призналась Мазунина.

Также актриса сериала «Реальные пацаны» упомянула в беседе о своих дальнейших проектах. Мазунина пока не знает, куда ее позовут. Но одно для себя она решила точно: не станет участвовать в «Ледниковом периоде».