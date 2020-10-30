«Вообще не узнать, да?»: Ивлеева поделилась редким детсадовским фото

Телеведущая нашла в семейных архивах снимок, на котором она запечатлена с голубым бантом и темными кудрями.

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила поделиться с фанатами своим детским фото. На свежем снимке в Instagram красуется темноволосая девочка с большим голубым бантом на голове. Образ явно вырезан из групповой фотографии, сделанной в детском саду.

«Вообще не узнать, да?» — иронично подписала снимок звезда Интернета.

Однако подписчики с ней не согласились. Как передает портал Oane.ws, преданные фанаты телеведущей заявили в комментариях, что сразу узнали на фото будущую знаменитость.

Напомним, что Анастасия Ивлеева родилась в деревне под Санкт-Петербургом. До того, как стать знаменитой, она работала мастером по маникюру и менеджером в автомобильном салоне. Популярность девушке принес видеоблог и страница в Instagram, где будущая телеведущая начала публиковать короткие смешные ролики. Светская львица замужем за Элджеем. У пары пока нет детей.