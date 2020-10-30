Как советует Хромченко: Алсу поддержала тренд на многослойные украшения

В этом сезоне многие стилисты сходятся в рекомендациях модницам обратить внимание на многослойные украшения. Цепи разной ширины, кулоны и броши – все это находится на острие популярных тенденций. Например, фэшн-эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Пахолкова отметила, что подобные аксессуары очень универсальны и подойдут под любой аутфит.

Телеведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко к многослойным цепям и крупным серьгам добавила жемчуг – таких украшений можно носить сразу несколько. Как и поступила певица Алсу. Звезда выбрала многослойное колье, акцентировавшее все внимание на шее и линии декольте. Кроме того, дополнило аутфит и украшение на руке. Жемчуг, морские мотивы и серебряные цепи разного диаметра – Алсу попала в самый тренд.

Кстати, недавно выгуляла многослойное украшение певица Валерия. Жена Иосифа Пригожина тоже старается держать руку на пульсе модных трендов, и у нее это отлично получается.