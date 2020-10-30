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Как советует Хромченко: Алсу поддержала тренд на многослойные украшения

Певица сделала акцент на шее, выбрав рубашку с открытыми плечами.

Как советует Хромченко: Алсу поддержала тренд на многослойные украшения
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

В этом сезоне многие стилисты сходятся в рекомендациях модницам обратить внимание на многослойные украшения. Цепи разной ширины, кулоны и броши – все это находится на острие популярных тенденций. Например, фэшн-эксперт портала Teleprogramma.pro Анастасия Пахолкова  отметила, что подобные аксессуары очень универсальны и подойдут под любой аутфит.

Телеведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко к многослойным цепям и крупным серьгам добавила жемчуг – таких украшений можно носить сразу несколько. Как и поступила певица Алсу. Звезда выбрала многослойное колье, акцентировавшее все внимание на шее и линии декольте. Кроме того, дополнило аутфит и украшение на руке. Жемчуг, морские мотивы и серебряные цепи разного диаметра – Алсу попала в самый тренд.

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Кстати, недавно выгуляла многослойное украшение певица Валерия. Жена Иосифа Пригожина тоже старается держать руку на пульсе модных трендов, и у нее это отлично получается.

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