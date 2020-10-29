Для детей и взрослых: Эммануил Виторган решил читать сказки в своем микроблоге

Народный артист Эммануил Виторган обожает детей. Он играет со своими маленькими дочками даже после тяжелого рабочего дня. По словам отца актера Максима Виторгана, именно дети придают ему силу и энергию. Поэтому исполнитель роли Сергея Шпигельгласа в фильме «Дети Арбата» решил порадовать не только своих дочерей, но и детей поклонников. Подробнее об этом Эммануил Гедеонович рассказал в личном аккаунте.

«Новая рубрика «Сказки для детей и их родителей»», — с таким заявлением обратился к своим подписчикам Виторган.

Артист опубликовал пробную версию его авторской программы с подписью «Виторган-клуб». Актер прочитал сказку про Незнайку и попросил фанатов поделиться мнением по этому поводу:

«Друзья! Напишите, пожалуйста, интересно ли вам и вашим детям услышать сказки разных авторов в моем исполнении? С уважением, Эммануил Виторган».

Поклонники знаменитости откликнулись на сообщение кумира и прокомментировали видеоролик.