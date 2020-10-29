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Для детей и взрослых: Эммануил Виторган решил читать сказки в своем микроблоге

80-летний актер прочел первую сказку для большой аудитории.

Для детей и взрослых: Эммануил Виторган решил читать сказки в своем микроблоге
Эммануил Виторган запустил новый проект. Фото: Instagram.com/emmanuil_vitorgan

Народный артист Эммануил Виторган обожает детей. Он играет со своими маленькими дочками даже после тяжелого рабочего дня. По словам отца актера Максима Виторгана, именно дети придают ему силу и энергию. Поэтому исполнитель роли Сергея Шпигельгласа в фильме «Дети Арбата» решил порадовать не только своих дочерей, но и детей поклонников. Подробнее об этом Эммануил Гедеонович рассказал в личном аккаунте.

«Новая рубрика «Сказки для детей и их родителей»», — с таким заявлением обратился к своим подписчикам Виторган.

Артист опубликовал пробную версию его авторской программы с подписью «Виторган-клуб». Актер прочитал сказку про Незнайку и попросил фанатов поделиться мнением по этому поводу:

«Друзья! Напишите, пожалуйста, интересно ли вам и вашим детям услышать сказки разных авторов в моем исполнении? С уважением, Эммануил Виторган».

Поклонники знаменитости откликнулись на сообщение кумира и прокомментировали видеоролик.

«Будем очень рады!», «Люблю сказки, очень интересно!!!», «Конечно же, это будет очень интересно», «Спасибо! Как в старые добрые времена», «Здорово! С удовольствием будем слушать, Эммануил Гедеонович», «Великолепная идея!!! С большим удовольствием будем слушать сказки в Вашем исполнении», — обрадовались подписчики.

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