Сказке конец: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись

На «Кинотавре» в Сочи Резо Гигинеишвили появился без супруги Надежды Оболенцевой, чем еще больше привлек внимание к теме обсуждения их расставания. Ведь слухи об этом появились еще летом. Правда, ни режиссер, ни светская львица их никак не комментировали. Правда открылась только сейчас.

В эфире YouTube-шоу Светланы Бондарчук Гигинеишвили не стал перечить собеседнице, когда она назвала Оболенцеву бывшей женой.

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Напомним, что Резо и Надежда сыграли пышную свадьбу в прошлом году. До нее Гигинеишвили жил с Надеждой Михалковой, которая родила ему двоих детей. К слову, в день ее рождения кинематографист написал поздравления на ее странице в соцсети. Они сохранили дружеские отношения ради детей.